Какой уличной едой перекусывают жители разных стран

Когда попадаешь в ту или иную страну, впитываешь яркие впечатления от увиденной архитектуры и достопримечательностей, колорита и местных обычаев, а так же получаешь удовольствие от местных блюд уличной кухни, которая стала очень востребованной и актуальной в наше время.
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