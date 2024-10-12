Какой уличной едой перекусывают жители разных стран

Когда попадаешь в ту или иную страну, впитываешь яркие впечатления от увиденной архитектуры и достопримечательностей, колорита и местных обычаев, а так же получаешь удовольствие от местных блюд уличной кухни, которая стала очень востребованной и актуальной в наше время.