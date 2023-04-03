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Офицер Кроуфорд: Лондон опасается, что российские военные захватят танки Challenger на Украине

Офицер Кроуфорд: Лондон опасается, что российские военные захватят танки Challenger на Украине

vitalykuzmin.net | Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0 Захват ВС РФ танка Challenger 2 в зоне СВО и его демонстрация во время парада на Красной площади стали бы ударом по военной репутации Британии.

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