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«Пусть поет кто угодно, только не Семенович»: Буланова и Семенович устроили бой за песню

«Пусть поет кто угодно, только не Семенович»: Буланова и Семенович устроили бой за песню

Семенович и Буланова перестали общаться из-за спора за песню Татьяна Буланова и Анна Семенович прекратили общение после конфликта из-за права исполнить новую песню, которую автор одновременно предложил обеим певицам.

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