«Пусть поет кто угодно, только не Семенович»: Буланова и Семенович устроили бой за песню

Семенович и Буланова перестали общаться из-за спора за песню Татьяна Буланова и Анна Семенович прекратили общение после конфликта из-за права исполнить новую песню, которую автор одновременно предложил обеим певицам.
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А что за песня-то хоть? Нам - покажут?
Допустим, материал бывает разной степени качества. Стоит оно, не стоит? А коммерческая песня вообще отдельная тема.