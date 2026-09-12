Туристическая магия Крыма. Как из пробок и поездок за бензином получают миллионы отдыхающих

Ещё рано подводить итоги летнего туристического сезона 2026, который традиционно прихватывает и бархатный сезон, продолжительность которого зависит от разных факторов, но прежде всего от погоды, а в нынешних условиях и от логистических возможностей для железнодорожного транспорта, и наличия топлива для автотуристов.