Пиар продолжается: за рекламу Петербурга в Москве заплатят еще 31 млн

Работа по продвижению туристского потенциала Петербурга в Москве продолжается без перерыва. Так, очередной конкурс разместило на сайте госзакупок «Городское туристско-информационное бюро», которым руководит Юрий Богданов.
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