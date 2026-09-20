Пентагон скрытно привлёк правых блогеров к пропаганде и слежке за критиками власти

Пентагон оказался в центре скандала из-за скрытого привлечения правых блогеров к военной пропаганде и слежке за критиками власти в США.
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