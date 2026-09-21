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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о Гусеве: «Такой хоккеист нужен любой команде КХЛ. Никита хочет остаться в Москве, но подходящих предложений не получил. Может, ждет выгодного предложения не из столицы»

Владимир Крикунов высказался о будущем форварда Никиты Гусева, оставшегося без команды на этот сезон.

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