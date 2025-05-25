В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические беседы со школьниками

В преддверии летних каникул, полицейские Самарской области, в рамках региональной акции «На страже детства», проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение травматизма, несчастных случаев и правонарушений среди детей и подростков.
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