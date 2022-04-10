Записки колымчанина 364

ИСТОРИЯ "ВЕЛИКОГО ИЗРАИЛЯ" - ЛОЖЬ! | vena45 Оригинал взят у cycyron в Кроки закрытия проекта Лондонского СитиВеликий Израиль* в ходе замены его на салафизм-ваххабизмОригинал взят у sokura в Кроки закрытия проекта Лондонского СитиВеликий Израиль* в ходе замены его на салафизм-ваххабизмОригинал взят у arpadhaizy вКроки закрытия проекта Лондонского Сити Великий Израиль* в ходе замены его на салафизм-ваххабизмОригинал взят у alexandr_palkin вКроки закрытия проекта Лондонского Сити Великий Израиль* в ходе замены его на салафизм-ваххабизмОригинал взят у nebyo в История "Великого Израиля" - ложь! |Блог Светлана Светлова | КОНТ В 1999 году взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи.