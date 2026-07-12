Патриарх Кирилл сказал, почему советская власть не искоренила веру в Бога

Советская власть не смогла искоренить в народе веру в Бога, потому что Его сила сильнее всякой человеческой силы, заявил патриарх Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ) Кирилл 12 июля после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.