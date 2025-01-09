Тренеру «Вашингтона» не понравилось первое звено команды, в котором играет Овечкин

Карбери заявил, что намерен отказаться от этого сочетания игроков Наставник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери в интервью местным СМИ раскритиковал игру команды в равных составах, обратив внимание на недостатки в действиях первого звена, где в последних матчах выступали россиянин Александр Овечкин, а также Дилан Строум и Тейлор Рэддиш.