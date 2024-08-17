Британцы требуют компенсации из-за побочных эффектов вакцин от COVID

Почти 14 тысяч человек обратились к властям Великобритании, чтобы получить компенсацию из-за осложнений, которые, по мнению британцев, вызвала вакцина от COVID, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные данные .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии