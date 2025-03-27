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Грех гомосексуализма не остается безнаказанным

Грех гомосексуализма не остается безнаказанным

Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры. 1852 год Юноша, я не раз говорил тебе в наших беседах, что грех блуда во всех своих проявлениях является тяжелым отклонением от планов Создателя.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Содомизация – последствие тотальной распущенности нашего времени&quot; - Да плевали на твою распущенность , это только следствие .... !                                                                                                   ЭТИ  ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ    ИНСТРУМЕНТ ГЕНОЦИДА  = УНИЧТОЖЕНИЯ НАРОДОВ !!!                                                                       Срок жизни общества недочеловеков , нелюдей короток и такое общество лишено будущего !
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