Джон Мартин. Уничтожение Содома и Гоморры. 1852 год Юноша, я не раз говорил тебе в наших беседах, что грех блуда во всех своих проявлениях является тяжелым отклонением от планов Создателя.
Грех гомосексуализма не остается безнаказанным
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Содомизация – последствие тотальной распущенности нашего времени" - Да плевали на твою распущенность , это только следствие .... ! ЭТИ ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНСТРУМЕНТ ГЕНОЦИДА = УНИЧТОЖЕНИЯ НАРОДОВ !!! Срок жизни общества недочеловеков , нелюдей короток и такое общество лишено будущего !
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