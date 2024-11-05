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СМИ: Илон Маск захватил Украину

СМИ: Илон Маск захватил Украину

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через спутниковую систему связи Starlink, разработанную его компанией SpaceX, пишет швейцарская газета Neue Z?rcher Zeitung.

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