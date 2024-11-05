СМИ: Илон Маск захватил Украину

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через спутниковую систему связи Starlink, разработанную его компанией SpaceX, пишет швейцарская газета Neue Z?rcher Zeitung.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии