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Работодатель почти два года не платил зарплату сотруднице

Работодатель почти два года не платил зарплату сотруднице

Руководителя будут судить за полную невыплату зарплаты. Бердский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора фирмы, занимающейся кровельными работами, – мужчину обвиняют в полной невыплате зарплаты сотруднице (часть 2 статьи 145.

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