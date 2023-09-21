Работодатель почти два года не платил зарплату сотруднице

Руководителя будут судить за полную невыплату зарплаты. Бердский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора фирмы, занимающейся кровельными работами, – мужчину обвиняют в полной невыплате зарплаты сотруднице (часть 2 статьи 145.