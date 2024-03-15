Михаил Чаплыга: Шольц отказывается посылать Taurus в Украину «по тайным причинам»

Рубрика «Что-то знает, как и все». Канцлер Олаф Шольц отказывается посылать Taurus в Украину по тайным причинам, одной из которых могут быть опасения победы России в войне против Украины после чего ракеты могут понадобиться самой Германии, сообщает Euroactiv.
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