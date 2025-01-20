В партии Шольца поддержали его потенциальный разговор с Путиным

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным и заявил, что канцлер Олаф Шольц также должен поддерживать контакты с российским лидером.
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