Политика как он...
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Политика как она есть

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В партии Шольца поддержали его потенциальный разговор с Путиным

В партии Шольца поддержали его потенциальный разговор с Путиным

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным и заявил, что канцлер Олаф Шольц также должен поддерживать контакты с российским лидером.

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