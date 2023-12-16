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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиссон об игроках «МЮ» после 0:7: «Был бы очень заряжен на их месте. Сейчас все будет не так, думаю»

Алиссон об игроках «МЮ» после 0:7: «Был бы очень заряжен на их месте. Сейчас все будет не так, думаю»

«Ливерпуль» разгромил команду Эрика тен Хага в марте. 0:7 – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ.

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