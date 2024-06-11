NDP: польская армия теряет боеспособность быстрыми темпами

С каждым днем Войско Польское теряет боеспособность © flickr.com / NATO photo/SSgt Ian Houlding GBR Army Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Защищать страну скоро станет некому – у Войска Польского серьезные проблемы, пишет NDP.
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