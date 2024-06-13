Трамп: США не хочет видеть российские корабли у побережья Флориды

Трамп не хочет видеть российские корабли у США. Воля каждого, не хочешь закрой глаза! А в России не хотят видеть США в Гейропе и БЛА над чёрным морем! Так что сиди с закрытыми глазами.

Галина

Трамп а ты кто такой?... Ты ни кто и звать тебя ни как... Он возмутился - гляньте ка на него..... Заткнулся бы и молчал.... "гегмоны" хреновы....