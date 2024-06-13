Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу захода в порт Гаваны кораблей ВМФ России. Он заявил журналистам, что «это немыслимо», сообщило РИА «Новости».
Трамп: США не хочет видеть российские корабли у побережья Флориды
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп не хочет видеть российские корабли у США. Воля каждого, не хочешь закрой глаза! А в России не хотят видеть США в Гейропе и БЛА над чёрным морем! Так что сиди с закрытыми глазами.
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15 час.
Галина
Трамп а ты кто такой?... Ты ни кто и звать тебя ни как... Он возмутился - гляньте ка на него..... Заткнулся бы и молчал.... "гегмоны" хреновы....
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8 час.
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