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Царьград

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На «Авито» в Новосибирске продают икону Иисуса за 1 млн рублей

На «Авито» в Новосибирске продают икону Иисуса за 1 млн рублей

В Новосибирске на «Авито» выставили на продажу икону Иисуса Христа размером 21×18×2 сантиметра, которая, по словам владельца, ранее принадлежала его бабушке-послушнице и в 2021 году мироточила.

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