Итальянская нефтегазовая компания Eni продолжит добычу газа в Венесуэле

Итальянская нефтегазовая компания Eni объявила, что продолжит добычу газа для внутреннего потребления в Венесуэле, несмотря на отмену США лицензий иностранным компаниям на работу в республике, заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии