Итальянская нефтегазовая компания Eni продолжит добычу газа в Венесуэле

Итальянская нефтегазовая компания Eni объявила, что продолжит добычу газа для внутреннего потребления в Венесуэле, несмотря на отмену США лицензий иностранным компаниям на работу в республике, заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.