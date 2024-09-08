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В Хабаровске стартовал всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

В Хабаровске стартовал всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

В Хабаровске с 6 по 8 сентября проходит Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица". Фестиваль посвящен соотечественникам, родившимся на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX века, которые либо жили и работали в этом регионе, либо вернулись сюда из эмиграции.

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