В Хабаровске стартовал всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица»

В Хабаровске с 6 по 8 сентября проходит Всероссийский фестиваль "Русское зарубежье: города и лица". Фестиваль посвящен соотечественникам, родившимся на Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX века, которые либо жили и работали в этом регионе, либо вернулись сюда из эмиграции.