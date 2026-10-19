Устройство оценили в 689 юаней Xiaomi открыла предзаказ на массажер Mijia для поясницы и спины. Устройство оснащено гибкой направляющей длиной 450 мм, по которой массажные головки перемещаются вдоль позвоночника — от лопаток до пояснично-крестцовой области.
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