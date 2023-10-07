10 доисторических окаменелостей, которые были обнаружены ещё древними людьми

Первые кости динозавров нашли вовсе не учёные. Их обнаружили тысячи лет назад первые люди, и не исключено, что тогда они не знали, что именно им посчастливилось найти и интерпретировали свои находки в соответствии с собственными миропредставлением.
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