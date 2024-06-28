В Рязани силовики провели контртеррористические учения на территории РНПК

Цель мероприятия - отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса.
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