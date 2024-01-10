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Экономист Холод: курятина пропала из магазинов из-за холода и низкого спроса

Экономист Холод: курятина пропала из магазинов из-за холода и низкого спроса

Дефицит куриного мяса в магазинах, на который пожаловались жители некоторых российских городов, вскоре сойдет на нет, уверен доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

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