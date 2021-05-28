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В Союзе автошкол предложили устроить тюнинг-амнистию

В Союзе автошкол предложили устроить тюнинг-амнистию

С 1 июля 2021 года в России будет введен новый ГОСТ 33670. Документ потребует от каждого автовладельца сообщить о нештатном оборудовании, не указанном в ОТТС, чтобы позже в ГИБДД пройти дополнительную проверку в специализированной лаборатории.

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