Мошенники украли у шести крымчан 4,3 миллиона рублей

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело о хищении у граждан более 4,3 миллионов рублей. Фото: Наталья СомоваСогласно версии следствия, обвиняемые являлись членами организованной группы, которая осуществляла хищение денежных средств у граждан.
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