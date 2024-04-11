Мошенники украли у шести крымчан 4,3 миллиона рублей

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело о хищении у граждан более 4,3 миллионов рублей. Фото: Наталья СомоваСогласно версии следствия, обвиняемые являлись членами организованной группы, которая осуществляла хищение денежных средств у граждан.