Детей и двух кошек спасли за неделю спасатели Мангистау

За прошедшую неделю года подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 59 раз, из них 7 - на пожары, 41 - на случаи горения, 10- на проведение аварийно-спасательных работ.