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Кто научит и вылечит? В Краснодаре не хватает врачей, учителей и воспитателей

Кто научит и вылечит? В Краснодаре не хватает врачей, учителей и воспитателей

Участники совещания обсудили планы для социального блока на 2024 год. - Основные задачи здравоохранения остаются те же – кадры и модернизация первичного звена, - сказала Анна Минькова.

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