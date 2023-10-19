Зарипов покинул пост замруководителя исполкома Нижнекамска

Ленар Зарипов, замруководитель исполкома Нижнекамска, решил покинуть свою должность. По словам руководителя пресс-службы Яны Комаровой-Еньковой, он ушел по собственному желанию, хотя его дальнейшие планы пока неизвестны, передает «Татар-информ».