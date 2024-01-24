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Израиль назвал Иран законной целью для ракетных ударов

Израиль назвал Иран законной целью для ракетных ударов

Министр экономики Израиля Нир Баркат назвал Иран законной целью для ракетных ударов. По его мнению, необходимо объяснить Ирану, что он не уйдет от ответственности за использование «марионеток» против Израиля.

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