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Закон и Порядок

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Израиль сообщил об ударе по главе воздушных сил ХАМАС

Израиль сообщил об ударе по главе воздушных сил ХАМАС

ЦАХАЛ: глава воздушных сил ХАМАС убит в результате удара израильских военных Асем Абу Ракаба руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября и участвовал в планировании атак на населенные пункты, сообщили в ЦАХАЛ.

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