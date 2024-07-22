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Закон, порядок, государство

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Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт противника на Авдеевском направлении зоны СВО

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт противника на Авдеевском направлении зоны СВО

Применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение личного состава, укрывшегося в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике.

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