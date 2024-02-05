Два всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом ждут Россию до начала марта

Не менее чем в 15 регионах России закрыли на карантин и отправили на дистанционное обучение воспитанников детских садов и учеников школы, подсчитали «Известия», изучив информацию региональных властей и управлений Роспотребнадзора.
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