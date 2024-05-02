Выдачи ипотеки в марте упали почти на 40%

Выдачи ипотеки в России в марте упали на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году: банки выдали 126 тысяч ипотечных кредитов на 500 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на «Объединенное кредитное бюро».
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