Более 1 млрд рублей взыскали с алиментщиков в Алтайском крае с начала 2026 года

Более тысячи родителей привлечены к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, еще 660 осуждены по уголовной статье Благодаря комплексной работе судебных приставов Алтайского края с начала 2026 года в пользу детей взыскано свыше 1,1 млрд рублей алиментных платежей, сообщает региональная ФССП.
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