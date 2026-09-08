Более 1 млрд рублей взыскали с алиментщиков в Алтайском крае с начала 2026 года

Более тысячи родителей привлечены к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, еще 660 осуждены по уголовной статье Благодаря комплексной работе судебных приставов Алтайского края с начала 2026 года в пользу детей взыскано свыше 1,1 млрд рублей алиментных платежей, сообщает региональная ФССП.