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МВД предупреждает о схеме мошенничества с ложным ботом Почты России

МВД предупреждает о схеме мошенничества с ложным ботом Почты России

В МВД предупредили о новой опасной схеме мошенничества с ненастоящим ботом Почты России.В МВД выявили новую опасную схему мошенничества с ненастоящим ботом «Почты России» и предупредили о ней граждан страны.

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