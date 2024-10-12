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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия сыграет с Брунеем, Глушенков и пиво после матчей, хет-трик Кучерова, Звягина могут уволить из «Авангарда», Тухель ведет переговоры со сборной Англии, «Барса» все еще платит Месси и другие новости

1. Россия сыграет с Брунеем в ноябре, устная договоренность уже достигнута. Другой матч ноября, с Сирией, пройдет в Волгограде.

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