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Кандидат в канцлеры Германии поддержал «Северный поток-2»

Кандидат в канцлеры Германии поддержал «Северный поток-2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет поддержал «Северный поток-2», но при этом призвал к гарантиям о транзите газа через Украину, в противном случае проект должен быть остановлен.

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