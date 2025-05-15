Две тысячи км дальности: Великобритания и Германия объединяются для создания нового оружия

Оружие создаётся в рамках двустороннего оборонного соглашения, заключённого в 2024 году.Великобритания и Германия объединяют усилия для создания нового высокоточного оружия, способного поражать цели на расстоянии свыше двух тысяч километров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британское правительство.
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