Две тысячи км дальности: Великобритания и Германия объединяются для создания нового оружия

Оружие создаётся в рамках двустороннего оборонного соглашения, заключённого в 2024 году.Великобритания и Германия объединяют усилия для создания нового высокоточного оружия, способного поражать цели на расстоянии свыше двух тысяч километров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британское правительство.