Шведский производитель тяговых батарей Northvolt окончательно решил банкротить...

Шведский производитель тяговых батарей Northvolt окончательно решил банкротитьсяК концу ноября прошлого года стало понятно, что ставшая крупнейшим проектом по производству тяговых батарей для электромобилей в Европе шведская компания Northvolt вынуждена подать на банкротство в США.