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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российского борца Баборыко дисквалифицировали на два года и лишили серебра первенства мира из-за допинга

В октябре 2024 года Баборыко взял серебро в категории до 130 кг на молодежном первенстве мира U23 по греко-римской борьбе.

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