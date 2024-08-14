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Свежие комментарии

  • Yvan
    А была ли она? Не интеллигентность сползла, а маска упала."Козырь" Белоусов...
  • Виктор
    Быстро с тебя интеллигентность сползла."Козырь" Белоусов...
  • ШКИПЕР
    Ты бы язык прикусил ( с такими , как ты горе патриотами иначе нельзя ) , хорошо быть патриотом на кухне. Так что засу..."Козырь" Белоусов...

Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

Коллаж Царьграда Сегодня 33K прочитали Да, месть — это блюдо, которое подаётся остывшим. Но остаются вопросы.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Давайте будем объективными6 Белоусову досталось то, что врагу не пожелаешь-ВОЙНА, АРМИЯ ОБЕСКРОВЛЕНА НЕВИДАННЫМ ВОРОВСТВОМ, ДОВЕРЯТЬ НЕКОМУ-ТАМ КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ-ВОРЮГА, А ВОЕВАТЬ НАДО И ПОБЕЖДАТЬ НАДО. ПОЗИЦИИ ПАРКАЕТНИКОВ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ. В ДОЛЖНОСТИ ВСЕГО ЛИШЬ С МАЯ 2024 ГОДА. ЕСЛИ БУДЕТ ДЕСТВОВАТЬ ПО СТАЛИСКОМУ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ-ПОБЕДА ОБЕСПЕЧЕНА, ЕСЛИ ОДОЛЕЮТ ПАРКЕТНИКИ...??????
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