Вторжение в Курск — месть недовольных генералов? Над Белоусовым нависла тень Иванова

ВМ

Владимир Моргунов

Давайте будем объективными6 Белоусову досталось то, что врагу не пожелаешь-ВОЙНА, АРМИЯ ОБЕСКРОВЛЕНА НЕВИДАННЫМ ВОРОВСТВОМ, ДОВЕРЯТЬ НЕКОМУ-ТАМ КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ-ВОРЮГА, А ВОЕВАТЬ НАДО И ПОБЕЖДАТЬ НАДО. ПОЗИЦИИ ПАРКАЕТНИКОВ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ. В ДОЛЖНОСТИ ВСЕГО ЛИШЬ С МАЯ 2024 ГОДА. ЕСЛИ БУДЕТ ДЕСТВОВАТЬ ПО СТАЛИСКОМУ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ-ПОБЕДА ОБЕСПЕЧЕНА, ЕСЛИ ОДОЛЕЮТ ПАРКЕТНИКИ...??????