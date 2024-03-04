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В мэрии отчитались об отлове собак в районе общежития ЗабГУ на Журавлева

В мэрии отчитались об отлове собак в районе общежития ЗабГУ на Журавлева

В районе общежития ЗабГУ на Журавлёва обосновалась ста собак, которая нападет на людей.Администрация Читы рассказала об отлове бездомных собак в районе общежития ЗабГУ на улице Журавлёва, где происходили нападения животных на людей.

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