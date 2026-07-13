Четыре дрона ВСУ атаковали Тульскую область ночью

Ночью 14 июля на Тульскую область совершили налет четыре украинских дрона, есть подробностиЧетыре дрона ВСУ атаковали Тульскую область в начале ночи 14 июля, продолжив серию массированных налетов на наш регион.
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