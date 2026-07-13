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Тульские новости

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Четыре дрона ВСУ атаковали Тульскую область ночью

Четыре дрона ВСУ атаковали Тульскую область ночью

Ночью 14 июля на Тульскую область совершили налет четыре украинских дрона, есть подробностиЧетыре дрона ВСУ атаковали Тульскую область в начале ночи 14 июля, продолжив серию массированных налетов на наш регион.

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