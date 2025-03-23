Госдума предложила усилить контроль продажи спортпитания на маркетплейсах

По данным Роскачества, 90% товаров спортивного питания продаются на маркетплейсах с нарушениями. Парламентарий попросил провести внеплановую проверку в этой сфере и заставить продавцов предоставлять достоверную информацию.
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