Постпред РФ при ООН Небензя: США участвуют в управлении РСЗО HIMARS на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания созванного по инициативе Москвы Совета безопасности организации заявил, что США принимают участие в управлении реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания созванного по инициативе Москвы Совета безопасности организации заявил, что США принимают участие в управлении реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине.
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