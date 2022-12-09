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Постпред РФ при ООН Небензя: США участвуют в управлении РСЗО HIMARS на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя: США участвуют в управлении РСЗО HIMARS на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания созванного по инициативе Москвы Совета безопасности организации заявил, что США принимают участие в управлении реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине.

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