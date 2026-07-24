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Царьград

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Минобороны Индии сообщило об успешном запуске ракеты Kusha

Минобороны Индии сообщило об успешном запуске ракеты Kusha

Министерство обороны Индии сообщило об успешном тестовом запуске ракеты дальнего радиуса действия Kusha класса "земля – воздух".

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